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15:52

Суд освободил экс-главу Коми Гайзера от наказания по одному из дел

фото ЗакС политика Суд освободил экс-главу Коми Гайзера от наказания по одному из дел

Горсуд Сыктывкара освободил бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера от наказания по сроку давности, сообщает БНК.

Суд приговорил Гайзера к полутора годам лишения свободы с запретом занимать определенные должности на три года. С момента преступления прошло более шести лет, срок привлечения экс-чиновника к ответственности истек в августе 2020 года.

Суд установил, что в 2013-2014 годах Гайзер дал распоряжение мэру Сыктывкара Ивану Поздееву предоставить компании "Деловой альянс" шесть участков без проведения торгов. Рыночная стоимость земли оценивалась в 11,4 млн рублей, однако компании они достались за 2,7 млн рублей. Ущерб в СК оценили в 8,7 млн рублей.

В 2019 году Гайзера приговорили к 11 годам колонии, признав его виновным в получении взяток, мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег. Тогда же ему был назначен штраф в 160 млн рублей. Ему и сообщникам вменяли попытку завладеть государственным имуществом, ущерб бюджету Коми следователи оценили в 3,5 млрд рублей. Как полагают в СК, за 10 лет, в числе прочих преступлений, соучастники похитили акции "Птицефабрики Зеленской".

 

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