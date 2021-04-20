Правозащитники потребовали от РФ предоставлять данные о задержанных на митингах

Представители правозащитных организаций "Команда 29" и "ОВД-Инфо" направили коллективное обращение в Верховный суд и МВД, в котором они требуют обязательного предоставления в кратчайшие сроки сведений о задержанных на публичных мероприятиях. Последние по времени крупные протесты в январе и начале февраля отличались тем, что государство не брало на себя эту функцию, обращают внимание авторы документа, и в результате у юристов и родственников демонстрантов долгое время не было информации ни об именах задержанных, ни о конкретных отделах полиции, в которые их забрали.

"Команда 29 и ОВД-Инфо полагают, что создание информационной изоляции вокруг задержанных, недопуск к ним защитников и непредставление проактивно информации близким о том, где находятся задержанные, нарушают права на информацию и защиту", - говорится в письме.

В списке требований, в частности, числится допуск журналистов в ОВД и отсутствие препятствий для их работы на митингах.

"Обязать территориальные органы МВД и суды (их пресс-службы) ежедневно проактивно публиковать информацию о количестве задержанных на публичных мероприятиях с детализацией до населенного пункта и отдела полиции, число лиц, подвергнутых административному задержанию на срок свыше 3 часов, с разбивкой по отделам полиции", - также гласит текст документа

Отметим, что обращение было составлено и отправлено в органы власти в преддверии нового несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального, который в настоящее время испытывает проблемы со здоровьем в заключении и держит голодовку.