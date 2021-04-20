Радин призвал МВД и Росгвардию не препятствовать работе СМИ на митинге 21 апреля

Председатель Союза журналистов Петербурга и Ленобласти Андрей Радин выступил с заявлением накануне протестов 21 вгуса, призвав правоохранителей не препятствовать работе прессы, заявление опубликовано на сайте СЖ.
Радин обратил внимание на "практику задержаний журналистов, работающих на несанкционированных акциях в Петербурге". Он призвал руководство петербургских управлений МВД и Росгвардии "принять все возможные меры, чтобы исключить факты неправомочных действий в отношении сотрудников прессы и препятствующих выполнению их профессионального долга".
Также Радин призвал руководителей городских СМИ "максимально внимательно" отнестись к новым требованиям к отличительным знакам прессы и обеспечить сотрудников "новыми средствами идентификации" и требуемыми для работы документами. Кроме того, Радин призвал всех журналистов "к максимальной осторожности и не поддаваться на провокации".
"В случае нарушения прав журналистов, работающих на массовых акциях, гарантирую, что каждый случай будет доведен до сведения общественности и внимательно рассмотрен профессиональным сообществом", - пообещал Радин.
В СЖ организуют "горячую линию" для оперативной связи, по которой можно будет сообщать допущенных в отношении журналистов нарушениях и злоупотреблениях.
Соратники Навального анонсировали митинги в ряде городов России после того, как лечащие врачи политика опубликовали результаты его биохимического анализа крови. Из результатов следует, что состояние политика в колонии критическое, у него развивается почечная недостаточность и в любой момент может отказать сердце. Навальный почти три недели держит голодовку, требуя допустить к нему в колонию квалифицированных медицинских специалистов.
19 апреля ФСИН объявила о переводе Навального из исправительной колонии №2 в стационар больницы для осужденных в ИК-№3. Состояние политика при этом в службе назвали удовлетворительным.
Генпрокуратура и МВД из-за митинга опубликовали предостережения о недопустимости нарушения закона. Роскомнадзор также выпустил заявление, в котором пригрозил ответственностью за распространение призывов к выходу на протестные акции.