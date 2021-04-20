Депутата МО "Гавань" Кузина задержала полиция

Сотрудники полиции задержали муниципального депутата МО "Гавань" и координатора "Открытой России" в Петербурге Сергея Кузина, сообщил он сам ЗАКС.Ру. Он рассказал, что не ночевал дома из-за опасения быть превентивно задержанным перед запланированным 21 апреля митингом. Днем 20 апреля он припарковал автомобиль на одной из улиц города и вернулся к нему через полчаса - у машины его уже ждали сотрудники правоохраниельных органов, сказал Кузин.

- По всей видимости, меня по телефону отследили. Я был припаркован полчаса. Когда отъезжал, меня остановила машина ДПС - якобы у меня заклеены номера. Но это полная ерунда, я никогда не заклеиваю номера, - заявил муниципальный депутат.

Кузин добавил, что позже к ним присоединились сотрудники полиции, которые его и задержали. Основание - вероятность участия в несанкционированных акциях, передал мундеп слова силовиков. Сейчас его везут в 1-й отдел полиции, уточнил Кузин.

Напомним, Штаб Навального объявил о всероссийской акции протеста 21 апреля. На следующий день после этого заявления, 19 апреля, в Петербурге задержали экс-главу регионального Штаба Дениса Михайлова. Действующая руководитель организации Ирина Фатьянова на тот момент уже находилась под арестом. Другие петербургские активисты сообщают, что к ним домой также приходят представители правоохранительных органов.

Фото: Сергей Кузин

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