Еще шесть парков и скверов Петербурга открылись после весенней просушки

Еще шесть парков в Петербурге стали доступны для прогулок после весенней просушки, сообщили в комитете по благоустройству.

С 20 апреля можно гулять в Петровском парке (Кронштадтский район), в саду Девятого Января, Молвинскому саду, в сквере на проспекте Стачек, 72, в Воронцовском сквере и в сквере на бульваре Новаторов, 32 (все - Кировский район).

На весеннюю просушку закрылись 87 зеленых зон Петербурга. Уже открылись 44 из них после того как сотрудники комблага положительно оценили состояние их территорий.