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17:27

Еще шесть парков и скверов Петербурга открылись после весенней просушки

фото ЗакС политика Еще шесть парков и скверов Петербурга открылись после весенней просушки

Еще шесть парков в Петербурге стали доступны для прогулок после весенней просушки, сообщили в комитете по благоустройству. 

С 20 апреля можно гулять в Петровском парке (Кронштадтский район), в саду Девятого Января, Молвинскому саду, в сквере на проспекте Стачек, 72, в Воронцовском сквере и в сквере на бульваре Новаторов, 32 (все - Кировский район).

На весеннюю просушку закрылись 87 зеленых зон Петербурга. Уже открылись 44 из них после того как сотрудники комблага положительно оценили состояние их территорий.

 

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