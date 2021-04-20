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18:01

"Ходит скелет по камере": Навальный рассказал о своем состоянии здоровья

фото ЗакС политика "Ходит скелет по камере": Навальный рассказал о своем состоянии здоровья

В Instagram Алексея Навального появилась новая запись, в которой политик рассказал о своем состоянии здоровья.

"Увидели бы сейчас меня - посмеялись. Ходит, пошатываясь, скелет по камере. В руках судебное постановление, свернутое в бумажную трубку. Этим постановлением скелет отчаянно лупит комаров, сидящих на стенах и потолке. Эти пищащие и кусающиеся твари прикончат человека быстрее любой голодовки", - рассказал Навальный.

Он пошутил, что им теперь можно "пугать детей, отказывающихся есть", и если они не будут "есть кашу", то станут "как этот дядя с огромными ушами, обтянутым кожей черепом и ввалившимися глазами".

Навальный сообщил, что в минувшие выходные ему "было плоховато".

"Меня госпитализировали в тюремную больницу при другом лагере. А это многочасовой обыск. Потом этап - трясешься в железной коробке. Потом снова обыск. Разуйтесь, присядьте, покажите стопы, откройте рот", - рассказал политик о переводе в больницу при исправительной колонии № 3. 

По словам Навального, адвокат, прорвашись к нему вечером "буквально на 5 минут", рассказал о поддержке политика. Также Навальный рассказал, что "посмеялся", когда "прочитал цитаты светил медицины, что с таким уровнем калия", как в его анализах, он должен быть "либо в реанимации, либо в гробу".

"Ну уж нет, меня так просто не возьмешь. После "Новичка" и калий не страшен", - заявил политик.

Ранее лечащие врачи Навального опубликовали результаты его биохимического анализа крови. Из результатов следует, что состояние политика в колонии критическое, у него развивается почечная недостаточность и в любой момент может отказать сердце. Навальный почти три недели держит голодовку, требуя допустить к нему в колонию квалифицированных медицинских специалистов.

19 апреля ФСИН объявила о переводе Навального из исправительной колонии №2 в стационар больницы для осужденных в ИК-№3. Состояние политика при этом в службе назвали удовлетворительным.

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