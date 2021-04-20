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Муниципал

18:09

Депутаты МО "Лиговка-Ямская" отчитались о доходах

фото ЗакС политика Депутаты МО "Лиговка-Ямская" отчитались о доходах

Депутаты муниципального образования "Лиговка-Ямская" отчитались о своих финансовых успехах за 2020 год. Самым "богатым" стал депутат Александр Изотов с годовым доходом в 2,7 млн рублей. На втором месте Михаил Шабалкин, он заработал 2,4 млн рублей. 

Глава МО Вадим Войтановский указал в декларации только 1,2 млн рублей, что на 700 тысяч меньше, чем в 2019 году. Его зам Сергей Ильин за 2020 год заработал 1 млн рублей. Больше своего начальника заработал исполнительный директор Фонда "Войтановский", депутат Сергей Крайнев - 1,7 млн рублей. Другой сотрудник Фонда "Войтановский" - юрист, мундеп МО "Лиговка-Ямская" по совместительству, Сергей Тарасов указал в декларации 636 тысяч рублей. 

Депутат Наталья Журавлева заработала 816 тысяч рублей. Она единственная из муниципального совета, у кого в семье имеется в собственности автомобиль. Еще один депутат, врач поликлиники №38 Надежда Стрелкова отчиталась об 1,8 млн рублей. 

Меньше всех за прошедший год заработала депутат, а также заместитель руководителя по общим вопросам "Фонда Войтановского" Ольга Гнатюк - всего 246 тысяч рублей, но в сравнении с результатами 2019 года ей удалось заработать в два раза больше. 

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