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19:15

Арендаторы помещений "Невской мануфактуры" жалуются на пропажу вещей

фото ЗакС политика Арендаторы помещений "Невской мануфактуры" жалуются на пропажу вещей

Бизнесмены, снимающие в аренду помещения в частично сгоревшей 12 апреля "Невской мануфактуре", рассказали о пропаже техники и личных вещей, которую они заметили по результатам тушения пожара.

Один из таких людей, совладелец кузнечной мастерской Anvil Алексаднр Дьячков, подал заявление о краже в полицию, о чем рассказал РБК. По его словам, из его помещения пропали абсолютно все вещи. Он подозревает в случившемся пожарных, которые, как он утверждает, вскрывали дверь в помещение.

"Стоимость ущерба — это стоимость моей жизни, потому что украли весь инструмент, которым я работаю и зарабатываю себе на жизнь. Если оценивать по среднерыночной стоимости, то это 150-180 тыс. руб. вместе с моим спортивным снаряжением, которое тоже было украдено", - цитирует его слова издание.

На кражи пожаловались также представители компании "Алстрой", чья арендованная недвижимость, в отличие от находившегося в ней оборудования, уцелела в результате пожара.

"Сейчас сотрудники "Невской мануфактуры" охраняют периметр, но уже очень много арендаторов пострадали. Даже вендинговые аппараты разбили и забрали откуда деньги", - рассказал сотрудник "Алстроя".

Напомним, что пожар тушили несколько дней, и в первый из них погиб, исполняя свой долг, 31-летний сотрудник МЧС. В рамках дела о причинении смерти по неосторожности арестовали гендиректора "Невской мануфактуры" и его заместителя. Накануне, 19 апреля, КГИОП подал исковое заявление о восстановлении исторического здания на Октябрьской набережной.

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