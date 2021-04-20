ГИК рассказал, что можно и нельзя на выборах

Санкт-Петербургская избирательная комиссия провела встречу с представителями региональных отделений партий, на которой разъяснила последние изменения в законодательстве о выборах. Вспомнили и стандартные вопросы, по которым регулярно в предвыборную кампанию возникают проблемы: агитация, работа с избирательным фондом и другое. Определенный ответ члены ГИК не смогли дать на вопрос: можно ли в агитации использовать фото с первым космонавтом Юрием Гагариным?

17-летние избиратели

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа подробно остановился на способах исчисления различных сроков при использовании многодневного голосования - от какого из трех дней вести отсчет. При пассивном избирательном праве исчислять период надо от первого дня голосования, сообщил Зацепа. Так, например, надо вычислить дату, до которой должна быть погашена судимость для выдвижения в кандидаты, уточнил член ГИК. Он добавил, что активное избирательное право - когда человек может начинать голосовать - исчисляется от последнего дня выборов.

- Что касается обстоятельств связанных с достижением совершеннолетия и, соответственно, реализацией активного избирательного права, то срок определяется исходя из последнего возможного дня голосования. То есть, если избирателю исполнится 18 лет к воскресенью, в том числе и в само воскресенье, он имеет право проголосовать и в пятницу. Хотя в пятницу ему еще 17 лет 363 дня, - рассказал Зацепа.

"На руках у Валуева"

Активно на встрече обсудили вопрос агитации. Член ГИК Дмитрий Краснянский напомнил, что до принятия решения партии о выдвижении кандидата любая политическая реклама не подпадает под агитацию. Соответственно, не может быть и никаких нарушений, заключил член Горизбиркома. После официального выдвижения кандидата уже наступает агитационный период и обязанность соблюдать законодательство, отметила Краснянский. По его словам, если желающий стать депутатом использовал чужую интеллектуальную собственность, его могут лишить регистрации в качестве кандидата.

Также нельзя использовать фотографии с другими людьми, например, знаменитостями, но можно с неопределенным кругом лиц, уточнил член ГИК Юрий Кузьмин. Исключений нет даже для членов семьи, отметил член Горизбиркома. Партии же в своих агитациях могут использовать фото всех своих кандидатов вместе, сказал Кузьмин. Назвавшийся представителем регионального отделения Коммунистический партии социальной справедливости Вадим Шлахтер уточнил, может ли он использовать свои фотографии с известными спортсменами, если те находятся где-то на фоне.

- Если они случайно в кадр попали за моей спиной? Скажем, Коля Валуев случайно у меня за спиной…

- Есть понятие неопределенного круга лиц. Если фото на Невском проспекте, там идет еще очень много лиц, людей много, это да. Если у вас групповое фото с Валуевым, на руках у Валуева, к сожалению, это будет считаться нарушением, - пояснил Краснянский.

Краснянский добавил, что не существует четких шаблонов по определению некоторых нарушений по агитации: "каждый случай уникальный". По его словам, у него с Кузьминым разгорелась дискуссия: можно ли использовать в агитации фотографию космонавта Юрия Гагарина.

- Мы разошлись во взглядах. Я считаю, что можно, потому что, с точки зрения избирательного законодательства, умерший человек уже лицом не является. Не обладает правами, ни избирательными, никакими, не является правовым субъектом… Но узнаваемая личность.

Открыто-закрытый "Сбербанк"

Начальник управления организации и правового обеспечения избирательного процесса Горизбиркома Надежда Лебедева разъяснила представителям партий, как надо будет оформлять свои документы для подачи в избирательные комиссии. Необходимо будет использовать специализированное программное изделие (СПИ) "Подготовка сведений о кандидатах, уполномоченных представителях, доверенных лицах ГАС "Выборы", заявила Лебедева. Она рассказала и показала в презентации, как именно будет работать СПИ.

Лебедева отметила, что заполнять данные в программе следует очень внимательно и максимально полно. Избиркомы будут проверять данные на достоверность, в частности, все кредитные счета, уточнила сотрудница ГИК.

- Если раньше вы подавали сведения о счетах, находящихся в банках, и запросы по этим сведениям отправлялись в банки, которые были указаны в документах. То сейчас, после загрузки сведений о кандидате в систему ГАС "Выборы", данные сведения по каналу ГАС "Выборы" передаются напрямую в Центробанк Российской Федерации, который возвращает к нам сведения о всех счетах, которые есть у кандидата, - рассказала Лебедева.

Отдельно она остановилась на создании и работе со специальными избирательными счетами. Открывать его все так же надо будет в определенном отделении, но пользоваться счетом уже можно будет онлайн как партиям, так и кандидатам по округам, сообщила Лебедева.

Участники встречи отметили, что в прошлые года возникали проблемы с неквалифицированными сотрудниками "Сбербанка". В частности, на это обратил внимание член ГИК от Партии роста Алексей Березин.

- Действительно, это извечная проблема. Причем, понятно, что у "Сбербанка" умысла нет, но доходило до того, что в некоторых ситуациях вице-президент "Сбербанка" звонит операционисту, и операционист готов вроде бы открыть счет, но не знает, как это сделать, - поведал историю Березин.

Представители партий предложили провести для банковских работников специальные обучающие курсы. Лебедева сообщила, что "Сбербанк" на совместные семинары не согласен:

- Они настолько закрыты с точки зрения корпоративной этики… <...> Когда мы попытались попасть в видеоконференц-сетку "Сбербанка", нам очень мягко намекнули, что это их корпоративная история, внутренняя. Они готовы взять нашу презентацию, они готовы как-то по ней разместить информацию.

Начальник управления организации и правового обеспечения избирательного процесса Горизбиркома заверила собравшихся, что проблемные вопросы будут решаться. Например, планируется организовать специальный клиентский номер, по которому кандидаты и представители партий смогут обращаться за консультацией, сказала Лебедева. Она добавила, что по озвученным ею темам вероятно Горизбирк проведет еще ряд мероприятий и разъяснений.

София Саттарова