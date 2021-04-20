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20:17

Турчак подтвердил выдвижение Макарова в Госдуму

фото ЗакС политика Турчак подтвердил выдвижение Макарова в Госдуму

Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак официально подтвердил, что спикер петербургского ЗакСа в течение последних десяти лет Вячеслав Макаров на этот раз будет баллотироваться в Государственную думу.

"Вячеслав Серафимович идет в Госдуму и никто лучше него не справится с решением вопросов Санкт-Петербургской агломерации (сам город, Ленинградская, Новгородская и Псковская области). У нас был обстоятельный разговор с ним и он решил сосредоточиться на этой важнейшей задаче. При этом он остается секретарем регионального отделения и входит в руководство регионального избирательного штаба", - рассказал сенатор "Фонтанке".

Турчак охарактеризовал однопартийца как "тяжеловеса" городской политики с колоссальным опытом. О кандидатуре его потенциального преемника во главе ЗакСа политик предпочел не фантазировать.

Отметим, что первым публично заговорил о "переезде" Макарова в прошлом месяце губернатор Александр Беглов, выразив мнение, что в составе федерального органа власти тот способен успешно представлять интересы Петербурга. Подробнее об этом читайте в материале ЗАКС.Ру.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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