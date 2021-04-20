Экс-эсер Егоров вступил в "Единую Россию" и подался на праймериз партии

Депутат Законодательного собрания Александр Егоров подал документы на праймериз "Единой России" по пятому одномандатному округу, который сейчас представляет в парламенте. Об этом свидетельствует информация на сайте партии. Ранее депутат являлся членом "Справедливой России".

В разговоре с ЗАКС.Ру Егоров сообщил, что вступил в "Единую Россию" после расставания с эсерами. По его словам, предложения войти в "Единую Россию" ему поступали давно. Когда парламентарий вышел из "Справедливой России", предложение поступило снова, рассказал Егоров:

- Я подал заявление на выход, если я не ошибаюсь, 30 марта. А получил документы о выходе из партии на бюро 7 апреля. На следующий день я получил приглашение и написал заявление.

По словам парламентария, прошлые однопартийцы его не поддерживали. Так победить на выборах невозможно, считает депутат.

- Было предложено свободное плавание: "Да, мы тебя поддержим, но никакой поддержки, никаких… Только то, что ты от партии выдвинут", - сказал Егоров.

Он уточнил, что в "Единой России" наоборот увидел цельный коллектив и выстроенную структуру.

- Это единственная партия на данный момент, которая систематизирована, организована. На выборы идет, в общем-то, достаточно организованно. Есть цели, поставленные задачи, есть видение перспективы. Я смогу как врач по своей прошлой специальности значительно больше сделать для жителей Петербурга находясь именно в этой партии, - считает депутат.

Напомним, после выхода Егорова из "Справедливой России" представители этой партии предположили, что депутат вступит в "Единую Россию". Сам парламентарий эту информацию тогда не подтвердил.

София Саттарова

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