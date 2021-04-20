Максим Соколов вновь стал самым богатым вице-губернатором Петербурга

Правительство Петербурга 20 апреля опубликовало сведения о своих доходах и имуществе. Заработок самого богатого вице-губернатора за 2020 год составил 17,8 млн рублей. Как и в прошлом году, им оказался Максим Соколов. Правда, на государственной службе его доход сильно сократился, а именно в 14 раз. До назначения на должность вице-губернатора Соколов был заместителем генерального директора ПАО "Группа ЛСР". Доходы его супруги тоже сократились: за 2019 год она задекларировала 55,7 млн рублей, а за 2020-й лишь 39,2 млн рублей.

У Соколова сильный отрыв по величине доходов от других членов правительства. Второе место в рейтинге самых богатых вице-губернаторов занял Николай Бондаренко, курирующий сферу ЖКХ. В своей декларации он указал годовой доход в размере 6,6 млн рублей. Ему, в отличии от Соколова, удалось увеличить свой доход с 2019 года на 1,9 млн рублей.

Тройку богатейших представителей правительства закрывает руководитель администрации губернатора Валерий Пикалев с самым крупным автопарком среди коллег. Кроме популярного у чиновников Mercedes-Benz GLS 350d 4MATIC, Пикалев владеет тремя мотоциклами (Ducati Diavel Carbon,Triumph Thruxton и Harley-Davidson Tri Glide Ultra Classic), катером и даже снегоболотоходом, больше похожем на пляжный багги. Доход вице-губернатора в 2020 году составил 5,3 млн рублей, что в два раза больше, чем в прошлом году.

Доходы Владимира Княгинина, отвечающего за науку в городе, значительно снизились за прошедший год. С 9 млн в 2019 году до 5,1 млн рублей. У них с супругой две квартиры, небольшой земельный участок и доля в жилом доме. Оформленного транспорта у них нет.

Олег Эргашев, курирующий комитет по здравоохранению, владеет земельным участком площадью 4,7 гектара, участком поменьше (0,3 гектара), двумя домами, двумя квартирами и гаражом, в котором хранит свой Volvo XC-90. За год он заработал 4,4 млн рублей.

Доходы остальных четверых губернаторов: Эдуарда Батанова, Ирины Потехиной, Николая Линченко и Александра Бельского не превышают 4 млн рублей. Последний отличился. Бельский не владеет какой-либо недвижимостью или транспортом. Он, как и его четверо детей, имеют в пользовании три земельных участка, площадью 4,3 тысяч кв. м, дом и квартиру. Вся недвижимость принадлежит его жене. Она же владеет двумя премиальными автомобилями: Jaguar XF и Mercedes-Benz GLS 350d 4MATIC.

Представитель губернатора в Законодательном собрании Юрий Шестериков за прошлый год заработал 3,7 млн рублей.

Еще трое членов правительства не опубликовали свои декларации о доходах: это куратор комитета по информатизации и связи Станислав Казарин, ответственный за энергетику Сергей Дрегваль и Борис Пиотровский, контролирующий культуру и спорт. Они вступили в должности только в январе 2021 года.

Константин Леньков

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