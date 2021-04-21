Главу "Альянса учителей" Даниила Кена задержали в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов вечером 20 апреля провели обыск в квартире петербургского сторонника Алексея Навального и лидера "Альянса учителей" Даниила Кена, об этом в Twitter сообщил брат активиста Войцех.

"Изъяты носители, печатная продукция. Компьютер не изъяли только потому, что его уже изъяли в прошлый раз. Даниил пока административно задержан для "опроса"", - написал родственник задержанного.

По данным Telegram-канала "Открытка", в момент визита силовиков дома у Кена находилась вся семья - отмечали день рождения активиста.

Напомним, в июне 2020 года Кена также обыскивали и возили на допрос . А в феврале 2021 года Октябрьский районный суд Петербурга отправил Даниила Кена под арест на семь суток из-за поста во "ВКонтакте", в котором он критиковал "запугивание" студентов и школьников с целью отбить у них желание участвовать в акциях протеста.

Также 20 апреля был задержан депутат МО "Гавань" Сергей Кузин, до этого под административный арест были отправлены глава Штаба Навального в Петербурге Ирина Фатьянова и экс-руководитель штаба Денис Михайлов. В течение всего дня 20 апреля, накануне анонсированного сторонниками Навального протестного митинга, различные оппозиционные активисты города сообщали о визитах силовиков к ним домой или о возможной слежке.

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