18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

2:07

Главу "Альянса учителей" Даниила Кена задержали в Петербурге

фото ЗакС политика Главу "Альянса учителей" Даниила Кена задержали в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов вечером 20 апреля провели обыск в квартире петербургского сторонника Алексея Навального и лидера "Альянса учителей" Даниила Кена, об этом в Twitter сообщил брат активиста Войцех. 

"Изъяты носители, печатная продукция. Компьютер не изъяли только потому, что его уже изъяли в прошлый раз. Даниил пока административно задержан для "опроса"", - написал родственник задержанного. 

По данным Telegram-канала "Открытка", в момент визита силовиков дома у Кена находилась вся семья - отмечали день рождения активиста. 

Напомним, в июне 2020 года Кена также обыскивали и возили на допрос . А в феврале 2021 года Октябрьский районный суд Петербурга отправил Даниила Кена под арест на семь суток из-за поста во "ВКонтакте", в котором он критиковал "запугивание" студентов и школьников с целью отбить у них желание участвовать в акциях протеста. 

Также 20 апреля был задержан депутат МО "Гавань" Сергей Кузин, до этого под административный арест были отправлены глава Штаба Навального в Петербурге Ирина Фатьянова и экс-руководитель штаба Денис Михайлов. В течение всего дня 20 апреля, накануне анонсированного сторонниками Навального протестного митинга, различные оппозиционные активисты города сообщали о визитах силовиков к ним домой или о возможной слежке. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

20 апреля, 22:33 Резник рассказал о предложении осудить акцию за Навального под угрозой "сесть"

20 апреля, 17:10 Депутата МО "Гавань" Кузина задержала полиция

20 апреля, 16:48 Радин призвал МВД и Росгвардию не препятствовать работе СМИ на митинге 21 апреля

20 апреля, 13:56 Мэрия Москвы отказалась согласовывать митинг в поддержку Навального 21 апреля

20 апреля, 12:47 Дело о признании ФБК и штабов Навального экстремистами рассмотрят в закрытом режиме

20 апреля, 10:52 На Дворцовой площади установили заборы накануне акции в поддержку Навального

20 апреля, 10:28 На главу штаба Навального в Кургане составили протокол об организации протестов 21 апреля

19 апреля, 21:10 Домой к петербургской активистке Светлане Уткиной пришла полиция

19 апреля, 19:58 В РКН пригрозили ответственностью соцсетям за неудаление призывов к участию в митингах 21 апреля

19 апреля, 17:28 РКН потребовал удалить анонс протестов 21 апреля в поддержку Навального с YouTube


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
2:07 Главу "Альянса учителей" Даниила Кена задержали в Петербурге

20 апреля, 22:33 Резник рассказал о предложении осудить акцию за Навального под угрозой "сесть"

20 апреля, 21:22 Максим Соколов вновь стал самым богатым вице-губернатором Петербурга

20 апреля, 20:54 Перед демонстрацией "навальнистов" Невский проспект вновь заставили ограждениями

20 апреля, 20:24 Экс-эсер Егоров вступил в "Единую Россию" и подался на праймериз партии

20 апреля, 20:17 Турчак подтвердил выдвижение Макарова в Госдуму

20 апреля, 19:42 Банковский счет организаторов "Земского съезда" в Новгороде заблокировали

20 апреля, 19:30 ГИК рассказал, что можно и нельзя на выборах

20 апреля, 19:15 Арендаторы помещений "Невской мануфактуры" жалуются на пропажу вещей

20 апреля, 18:52 Горсуд отменил штраф участнику протестов 31 января в Петербурге

20 апреля, 18:31 Эсеры добиваются предоставления бесплатных лекарств всем онкобольным

20 апреля, 18:09 Муниципал: Депутаты МО "Лиговка-Ямская" отчитались о доходах

20 апреля, 18:01 "Ходит скелет по камере": Навальный рассказал о своем состоянии здоровья

20 апреля, 17:55 "Интерфакс": На митинг 21 апреля в Смольный подали некорректную заявку

20 апреля, 17:50 Муниципал: Депутат МО "Чкаловское" Козодаев отчитался о доходе в 21 млн рублей

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru