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9:52

По всей России силовики задерживают активистов перед митингом "Свободу Навальному!"

фото ЗакС политика По всей России силовики задерживают активистов перед митингом "Свободу Навальному!"

Во многих российских городах начались задержания и обыски у активистов и сторонников Алексея Навального: сегодня вечером должен состояться несогласованный митинг в поддержку политика.

На данный момент известно, что в Нижнем Новгороде задержан общественник Роман Тимченко: причина - публикация "ВКонтакте" о мероприятии 21 апреля, делится "ОВД-Инфо".

В Ростове-на-Дону задержаны два "навальниста" - Вадим Кобзев и Екатерина Верещагина. "Причины задержания неизвестны. Куда везут ребят - тоже непонятно, связь с ними пропала. Адвокат уже ищет их", - следует из сообщения ростовского штаба.

В Кургане, передает "МБХ медиа", полиция задержала сотрудницу штаба Софью Лопатину, Дарью Левкину и девушку координатора штаба Алексея Шварца - последний тоже попал в поле зрения силовиков.

Обновлено в 09:53.

В Екатеринбурге проходит обыск у лидера команды Навального Алексея Гресько, сообщает "Апология протеста".

В Красноярске на активиста Александра Письмана составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП из-за анонса протеста в Facebook; его задержали до суда. Также в городе полиция приехала к активисту Герасиму Артемьеву: у молодого человека изъяли ноутбук и телефон.

В Сыктывкаре задержали и доставили в УВД экоактивистку Нину Ананину.

Обыски идут и у петербургских активистов.

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