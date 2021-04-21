"Вытащили из такси": В Москве задержали юристку Любовь Соболь

Столичные правоохранители задержали юристку Любовь Соболь, остановив такси, в котором она ехала по делам, известил в Twitter её адвокат Владимир Воронин.

"Менты устроили план "Перехват" и вытащили Любовь Соболь из такси у метро "Автозаводская". По её словам, задерживало много сотрудников в форме. Куда везут - неизвестно", - написал он.

Причина задержания пока не уточняется.

Обновлено в 11:00.

Соболь привезли к ОВД по Донскому району Москвы и держат в микроавтобусе.

Добавим, по всей России вовсю идут задержания и обыски у активистов в преддверии несанкционированного митинга "Свободу Навальному!".