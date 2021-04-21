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10:49

"Коммунисты России" пообещали пожаловаться в прокуратуру, если им не согласуют Первомай в Петербурге

фото ЗакС политика "Коммунисты России" пообещали пожаловаться в прокуратуру, если им не согласуют Первомай в Петербурге

Петербургское отделение "Коммунистов России" (КПКР) подало заявку на проведение митинга 1 мая, сообщили ЗАКС.Ру в партии.

Акцию КПКР намерена провести на площади Ленина с 12:00 до 14:00, рассказал второй секретарь отделения Александр Рахманин. Предельная численность митинга, указанная в заявке, - 100 человек. 

"В случае получения очередного отказа по причине "антиковидного" постановления N 121", отделение партии намерено обратиться в прокуратуру Санкт-Петербурга и СМИ, с заявлением по поводу нарушения прав граждан на свободу собраний и выражение общественного мнения", - пообещал Рахманин. 

Он также пообещал при необходимости привести прокуратуре примеры беспрепятственного проведения провластных массовых мероприятий, которые проводились, несмотря на действия ограничений.

Напомним, ранее действие "антикоронавирусных" ограничений было продлено до 15 мая.

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