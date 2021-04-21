Пребывающую под домашним арестом пресс-секретаря Навального Ярмыш задержали

В Москве на выходе из дома сотрудники правоохранительных органов задержали пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш, о чём сообщила её адвокат в Twitter.

"Только что задержали у подъезда её дома, когда она вышла в магазин в разрешенное следователем время с 10 до 11 часов!" - написала защитница.

Ранее в Москве силовики остановили такси, в котором ехала юристка Любовь Соболь: соратницу Навального задержали и увезли в неизвестном направлении.

Ярмыш, напомним, находится под домашним арестом в рамках "санитарного дела", возбуждённого постфактум январских протестов.