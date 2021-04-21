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11:27

В РФ подтвердилось еще 8,2 тысяч заражений COVID-19, В Петербурге - 693 случая

фото ЗакС политика В РФ подтвердилось еще 8,2 тысяч заражений COVID-19, В Петербурге - 693 случая

За прошедшие сутки в РФ зарегистрировали 8 271 случай заражения инфекцией. За это время скончалось 399, а сумело поправиться 9 644 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 1988 новых больных, в Петербурге – 693, в Подмосковье – 586. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправился 1171 человек и скончалось 34.

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии, Индии и Франции.

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