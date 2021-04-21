Петербуржцы обеспокоены сливом отходов в реку Волковку, вода в которой покрылась пеной

Жители Петербурга заподозрили слив опасных отходов в реку Волковку: уже не в первый раз, сообщают очевидцы, её вода покрыта пенной плёнкой.

"Кто-то периодически сливает в реку Волковку пенные отходы", - делится наблюдениями читатель паблика "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург".

В разговоре с "Деловым Петербургом" в комитете по природопользованию известили, что знают о произошедшем и проводят собственную проверку инцидента.

"Информация у нас есть, по этому направлению уже работают", - отчитались в ведомстве.