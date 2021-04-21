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11:52

Российские благотворители выступили с открытым письмом в защиту Навального

фото ЗакС политика Российские благотворители выступили с открытым письмом в защиту Навального

Руководители и сотрудники наиболее известных российских благотворительных организаций обратились к руководству страны с письмом, в котором требуют экстренно допустить к голодающему в колонии политику Алексею Навальному квалифицированных гражданских врачей. Среди более 70 подписавшихся под документов - Чулпан Хаматова ("Подари жизнь"), Митя Алешковский ("Нужна помощь"), Лидия Мониава ("Дом с маяком"), Григорий Свердлин ("Ночлежка"). В письме обращается внимание на то, что оппозиционер в его нынешнем состоянии имеет законное право на медицинскую помощь и что он такой же член общества, как и остальные. Благотворители ссылаются на 41 статью Конституции и на правительственное постановление №1466 от 2012 года.

Кроме того, авторы письма требуют проверить пенитенциарные учреждения во Владимирской области, в котором содержали и содержат Навального, на предмет своевременности и качества оказываемой в нем медицинской помощи.

"Мы, люди помогающих профессий, убеждены, что благополучие и безопасность общества возможны только в государстве, приверженном принципам гуманизма и верховенства права. Каждый член общества, независимо от своего положения и статуса, должен быть защищен законом и иметь гарантии соблюдения прав человека, важнейшими из которых являются право на жизнь, право на медицинскую помощь и право на свободу мысли и слова. Оказание помощи ради спасения жизни и сохранения здоровья является гуманитарным долгом любого государства и сообщества", - цитирует письмо "Медуза".

Напомним, голодовку Навальный держит с последних чисел марта. Как сообщили накануне его адвокаты, его содержат в туберкулезной больнице при колонии строгого режима и с переменным успехом пытаются ставить ему капельницы с глюкозой. Взятые у него анализы крови вызывают серьезные опасения у гражданских медиков.

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