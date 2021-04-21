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11:57

В 2020 году более 500 силовиков осудили за пытки

фото ЗакС политика В 2020 году более 500 силовиков осудили за пытки

В 2020 году 536 сотрудников российских правоохранительных органов признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия или специальных средств (пункты "а" и "б" части 3 статьи 286 УК РФ), делится "Зона права", ссылаясь на данные, опубликованные на сайте Судебного департамента при Верховном суде РФ.

В подавляющем большинстве возраст осуждённых - от 30 до 49 лет, все они - с высшим образованием.

На протяжении года оправдали лишь 13 силовиков.

В целом, количество правоохранителей, привлечённых к уголовной ответственности за пытки, в течение последних нескольких лет уменьшилось на 17%: в 2019 году был осуждён 641 человек, в 2018-м - 772, в 2017-м - 867. 

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