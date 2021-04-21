Сведения о доходах певицы-депутата Михальчик не представили на сайте МО "Сергиевское"

Местный совет МО "Сергиевское" отчитался об имуществе и доходах за 2020 год. Сведения были опубликованы на сайте муниципалитета.

Представлена информация по 18 из 20 депутатов. Отсутствуют отчеты Станислава Иванова, депутатские полномочия которого были прекращены, а также экс-участницы "Фабрики Звезд" Юлии Михальчик, избравшейся в совет самовыдвиженкой.

В муниципалитете не смогли оперативно ответить на вопрос, были ли ранее прекращены полномочия Михальчик. Соответствующих решений на сайте МО не опубликовано. Глава "Сергиевское" Оксана Душина отказалась общаться с ЗАКС.Ру, сославшись на занятость. После этого она не брала трубку и не отвечала в мессенджере.

Год назад певица-мундеп отчиталась о доходе в 2 млн рублей, а также квартире, автомобиле Mercedes-Benz GLE-450 и доле в еще одной квартире в собственности.

Напомним, по итогам выборов в сентябре 2019 года в совет МО "Сергиевское" прошли семь самовыдвиженцев и 13 представителей "Единой России". При этом семь избравшихся единороссов уже были депутатами в прошлом созыве. Выборы в муниципалитете сопровождались скандалами. Кандидаты от разных партий и самовыдвиженцы не могли даже подать документы на выдвижение в избирательную комиссию: ИКМО то меняла адрес, то была закрыта, то перед ее дверями выстраивались "фейковые" очереди. В итоге избирательная комиссия МО "Сергиевское" была расформирована судом по иску Горизбиркома в ноябре 2019 года.

Вскоре после избрания Instagram-подписчики спросили у Михальчик, как стать депутатом. "Подаёте документы, собираете подписи", - ответила певица.

Фото: Instagram/Юлия Михальчик