В Москве началось президентское послание Федеральному собранию

В столичном Манеже с пятиминутной задержкой стартовало традиционное ежегодное послание президента Владимира Путина к членам Федерального собрания, транслируемое каналом "Россия 1". Гарант Конституции сразу дал понять, что главным образом будет высказываться о внутренних проблемах страны и только совсем немного коснется внешнеполитических аспектов.

"Это разумеется, вопросы здравоохранения, социальной политики, экономики. <...> Но начну, конечно, с событий прошлого года", - анонсировал глава РФ.

После этого он перешел к анализу того, как государство справлялось и справляется с пандемией коронавируса.

Отметим, что от депутатов, чиновников и журналистов для посещения путинского выступления потребовали по три отрицательных теста на коронавирус.