Путин объявил о введении ежемесячных выплат неполным семьям и беременным женщинам

Президент России в ходе своего послания к Федеральному собранию посетовал на то, что пандемия коронавируса сильно ударила по реально располагаемым доходам граждан во всем мире и в том числе в России и поручил правительству ввести несколько новых типов социальных ежемесячных выплат начиная с 1 июля.

"Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка", - произнес он и был прерван аплодисментами зала.

На детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях, Путин поручил выплачивать в среднем по стране сумму в размере 5650 рублей.

Кроме того, из бюджета с 1 июля поддержат беременных женщин, имеющих низкий уровень дохода. Им будут выплачивать в среднем ежемесячно по 6350 рублей.

Чуть ранее, в начале выступления, президент вскользь дал понять, что Россия продолжает стоять на неких моральных и духовных ценностях, о которых "некоторые страны забыли".