В Магадане полиция отправила в автозак не менее 8 участников акции "Свободу Навальному!"

Магаданские полицейские начали задерживать участников несогласованной акции в поддержку Алексея Навального: в автозаки отправили не менее восьми демонстрантов, передаёт локальное издание "Весьма".

Других участников протеста разгоняют с проспекта Ленина.

Местные издания пишут, что раньше силовики были лояльнее к демонстрантам, практика задержаний не применялась.

Сегодня, 21 апреля, по всей стране проходят акции в поддержку Фонда борьбы с коррупцией* и оппозиционера, держащего голодовку ввиду недопуска врачей.

В Петербурге с самого утра у активистов проходят обыски, центр превентивно оградили заборами.

*Фонд борьбы с коррупцией признан иностранным агентом в РФ