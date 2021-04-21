18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

12:40

Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого школьника

фото ЗакС политика Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого школьника

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости новой единовременной выплаты семьям, в которой растут дети школьного возраста. Глава государства сказал об этом во время своего послания Федеральному собранию 21 апреля.

Размер выплат будет составлять 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. По словам президента, поддержка будет распространена и на детей, которым в сентябре предстоит пойти в первый класс. Путин отметил, что деньги необходимо выплатить в августе, чтобы семьи могли подготовиться к школе.

Также президент пообещал, что в ближайшее 2 года выделят 10 млрд рублей на ремонт педагогических образовательных учреждений.

Ранее глава государства призвал россиян сделать прививку от COVID-19, чтобы к осени в стране сформировался коллективный иммунитет.

Напомним, выступление Путина перед Федеральным собранием началось в 12:05. Оно стало 27-м посланием главы государства к российскому парламенту и 17-м для нынешнего президента. Послание оглашается очно в центральном выставочном центре "Манеж". Его транслируют центральные телеканалы и радиостанции. 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:35 Смольный ограничит продажу алкоголя в стекле в некоторых районах города во время Евро-2021

13:21 Путин заступился за Лукашенко, рассказав о попытке госпереворота в Белоруссии

13:11 Президент России пообещал помочь регионам с долгами

13:06 Суд в Костроме смягчил наказание участнику протеста 23 января

12:49 Путин объявил о выделении 1,63 трлн рублей на научные исследования

12:40 Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого школьника

12:37 В Магадане полиция отправила в автозак не менее 8 участников акции "Свободу Навальному!"

12:35 Путин объявил о введении ежемесячных выплат неполным семьям и беременным женщинам

12:26 Путин поручил проработать меры по противодействию сердечно-сосудистым заболеваниям

12:16 Беглов поздравил петербургских муниципалов с Днём местного самоуправления

12:08 В Москве началось президентское послание Федеральному собранию

11:57 В 2020 году более 500 силовиков осудили за пытки

11:54 Муниципал: Сведения о доходах певицы-депутата Михальчик не представили на сайте МО "Сергиевское"

11:52 Российские благотворители выступили с открытым письмом в защиту Навального

11:31 Петербуржцы обеспокоены сливом отходов в реку Волковку, вода в которой покрылась пеной

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru