Путин объявил о выделении 1,63 трлн рублей на научные исследования

Президент Владимир Путин, перечисляя в ходе своего послания Федеральному собранию меры поддержки социальной сферы, анонсировал выделение 1 трлн 630 млрд рублей в ближайшие четыре года на гражданские фундаментальные научные исследования.

За этот же срок, до 2024 года включительно, будет направлено 116,2 млрд рублей на развитие региональных вузов, где готовят в том числе педагогов, медиков и работников транспортной отрасли.

Также в ближайшие годы планируется выделить 24 млрд рублей на развитие домов культуры, библиотек и музеев в сельской местности и малых исторических городах. В следующем году ожидается создание президентского фонда культурных инициатив, который готов будет за 3,5 млрд рублей, по словам Путина, "профинансировать полторы тысячи креативных команд".

Говоря о системе образования в РФ, глава государства подчеркнул, что "такого широкого доступа к бесплатному образованию как в россии нет фактически ни в одной стране мира": по его данным, порядка 60% мест в вузах - бюджетные. В дальнейшем их число будет только расти: в ближайшие два года выделят еще 45 тысяч бюджетных мест, причем 70% из них придется на регионы.