Путин заступился за Лукашенко, рассказав о попытке госпереворота в Белоруссии

Президент Владимир Путин, обращаясь к членам Федерального собрания, высказался о политической ситуации в Белоруссии, заявив, что некие недружественные внешние силы инспирировали неудавшийся госпереворот в этой стране и даже планировали убийство Александра Лукашенко. Путина удручает, что, по его наблюдениям, это "не встретило осуждения" у стран Запада.

"Никто этого как бы и не замечает, - посетовал российский лидер. - <...> Так же, как никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот совершался в этой стране".

По его мнению, относиться к Лукашенко и его режиму можно по-разному, но якобы готовившееся покушение - "это уже слишком, все границы перешли уже".

Путин также недоволен риторикой многих западных политиков в отношении российской власти, обострившейся в последнее время. Президенту представляется, что практика недружественных высказываний о РФ уже перешла в соревнование. Он заочно призвал оппонентов быть поосторожнее с "провокациями", иначе им придется "пожалеть так, как они давно уже ни о чем не жалели".

"Надеюсь, никто из них не перейдет красную черту в отношении России, а где она будет проходить, мы будем определять в каждом конкретном случае сами", - заявил российский лидер.