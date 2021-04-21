18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

13:21

Путин заступился за Лукашенко, рассказав о попытке госпереворота в Белоруссии

фото ЗакС политика Путин заступился за Лукашенко, рассказав о попытке госпереворота в Белоруссии

Президент Владимир Путин, обращаясь к членам Федерального собрания, высказался о политической ситуации в Белоруссии, заявив, что некие недружественные внешние силы инспирировали неудавшийся госпереворот в этой стране и даже планировали убийство Александра Лукашенко. Путина удручает, что, по его наблюдениям, это "не встретило осуждения" у стран Запада.

"Никто этого как бы и не замечает, - посетовал российский лидер. - <...> Так же, как никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот совершался в этой стране".

По его мнению, относиться к Лукашенко и его режиму можно по-разному, но якобы готовившееся покушение - "это уже слишком, все границы перешли уже".

Путин также недоволен риторикой многих западных политиков в отношении российской власти, обострившейся в последнее время. Президенту представляется, что практика недружественных высказываний о РФ уже перешла в соревнование. Он заочно призвал оппонентов быть поосторожнее с "провокациями", иначе им придется "пожалеть так, как они давно уже ни о чем не жалели".

"Надеюсь, никто из них не перейдет красную черту в отношении России, а где она будет проходить, мы будем определять в каждом конкретном случае сами", - заявил российский лидер.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:35 Смольный ограничит продажу алкоголя в стекле в некоторых районах города во время Евро-2021

13:21 Путин заступился за Лукашенко, рассказав о попытке госпереворота в Белоруссии

13:11 Президент России пообещал помочь регионам с долгами

13:06 Суд в Костроме смягчил наказание участнику протеста 23 января

12:49 Путин объявил о выделении 1,63 трлн рублей на научные исследования

12:40 Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого школьника

12:37 В Магадане полиция отправила в автозак не менее 8 участников акции "Свободу Навальному!"

12:35 Путин объявил о введении ежемесячных выплат неполным семьям и беременным женщинам

12:26 Путин поручил проработать меры по противодействию сердечно-сосудистым заболеваниям

12:16 Беглов поздравил петербургских муниципалов с Днём местного самоуправления

12:08 В Москве началось президентское послание Федеральному собранию

11:57 В 2020 году более 500 силовиков осудили за пытки

11:54 Муниципал: Сведения о доходах певицы-депутата Михальчик не представили на сайте МО "Сергиевское"

11:52 Российские благотворители выступили с открытым письмом в защиту Навального

11:31 Петербуржцы обеспокоены сливом отходов в реку Волковку, вода в которой покрылась пеной

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru