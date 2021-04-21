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13:42

Горсуд Петербурга оставил экс-главу штаба Навального под арестом

фото ЗакС политика Горсуд Петербурга оставил экс-главу штаба Навального под арестом

Городской суд Петербурга 21 апреля рассмотрел апелляцию на арест бывшего координатора штаба Алексей Навального Дениса Михайлова и оставил решение Октябрьского районного суда без изменений. Михайлов выйдет из спецприемника 26 апреля. 

Михайлова задержали утром 19 апреля возле его дома. В тот же день Октябрьский районный суд признал Михайлова виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) во время протестной акции 31 января. 

Попытку обжаловать свой арест на 10 суток пыталась и нынешняя глава штаба Ирина Фатьянова, но суд отказал в рассмотрении жалобы из-за формы подачи апелляции. 

Константин Леньков

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