Горсуд Петербурга приговорил к условному сроку сотрудника "Центра геодезии" по делу о гостайне

Городской суд Петербурга назначил год и два месяца условно сотруднику "Центра геодезии" Владимиру Грабовскому, обвиняемому в разглашении сведений, представляющих государственную тайну (ч. 1 ст. 283 УК), оповестили в объединённой пресс-службе судов города.

"Медиазона" пишет, что Грабовский продал кладоискателю Антону Коломицыну диск с топографическими картами Генштаба 1970-х годов. Последний пребывает под арестом в рамках дела о незаконном получении сведений, составляющих гостайну (ч. 1 ст. 283.1 УК). ЗАКС.Ру рассказывал об этой истории. Коломицын говорил, что якобы купил эти карты у сотрудника петербургского научно-технического центра геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных. Супруга поисковика Дарья Дедова тогда сообщала, о возбуждении дела в отношении Грабовского.

Грабовский являлся начальником цеха подготовки и хранения материалов ФГУП "Аэрогеодезия". В советское время это был единственный в России изготовитель и поставщик точных топографических фотокамер для аэро- и космических съемок, в 1970-х годах предприятие обновляло топографические карты с использованием космических снимков. На сайте рекламируется создание, подготовка к изданию и обновление топографических планов, карт, атласов.