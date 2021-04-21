В рамках дела о "перекрытии дорог" центр "Э" провёл обыск у жителя Кудрово

Сотрудники Росгвардии и Центра "Э" провели обыск в квартире жителя Кудрово: визит силовиков связан с уголовным делом о перекрытии дорог в ходе протестов 23 января, сообщили в петербургском главке.

"Указанный гражданин официально нигде не работает, при этом ведет очень активную жизнь в социальных сетях и мессенджерах. Прикрываясь различными "никнэймами" он в жесткой форме призывал к совершению насилия в отношении правоохранителей", - добавили также в полиции.

Во время обыска были изъяты "материалы, представляющие доказательственное значение для расследования уголовного дела".

Самого мужчину увезли на опрос в Следственный комитет.

Добавим также, что сегодня с самого утра у петербургских активистов и сторонников Алексея Навального проходили обыски по обозначенному "транспортному" делу.