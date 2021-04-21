Москалькова: Навального в больнице навещали четыре гражданских врача

Помещённого в больничный стационар при ИК-3 Владимирской области политика Алексея Навального посещали четыре гражданских врача, не имеющих отношения к системе ФСИН, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после окончания церемонии обращения Владимира Путина к Федеральному собранию.

По её словам, рисков для здоровья политика на данный момент нет.

"Пока она [Москалькова] заявила, что это [город] Владимир, четыре гражданских специалиста. Когда они точно по времени были вчера у Алексея Навального, нам неизвестно. Она также сказала, что несколько капельниц [с глюкозой] сделали Навальному, которые позволяют ему поддержать эту голодовку", - процитировал корреспондент "Дождя" суть сказанного Москальковой.

Омбудсмен уточнила, что политик получает всю необходимую терапию.

Ранее Москалькова направила главе ФСИН Александру Калашникову обращения граждан и адвокатов Навального о необходимости оказания ему сторонней медицинской помощи в колонии.

"Увидели бы сейчас меня - посмеялись. Ходит, пошатываясь, скелет по камере", - рассказал о своём состоянии сам политик.

Добавим, сегодня по всей России вновь проходят несанкционированные оппозиционные митинги в поддержку Навального.

По этому поводу утром у активистов и сотрудников штабов полиция провела обыски, ко многим приходили из прокуратуры и предупреждали о недопустимости участия в акции.