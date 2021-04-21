В Смольном объяснили нежелание согласовывать первомайские акции постановлением №121

Неготовность согласовывать первомайские митинги и шествия различным общественно-политическим движениям в Петербурге связаны с запретом на публичные мероприятия, изложенным в постановлении Смольного №121 годичной давности, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собеседников из комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. По мнению петербургского правительства, эпидемическая ситуация по-прежнему не позволяет проводить пикетов и демонстраций.

При этом официально ответить на уведомления чиновники пообещали чуть позже, не уточнив, сколько групп заявителей претендовали на организацию митингов и шествий и подавали для этого документы. Известно, что Первомай традиционно собирались провести как левые силы в лице КПРФ и "Коммунистов России", так и либерально-демократическая оппозиция ("Весна", "Открытая Россия"*).

Накануне "Интерфакс" со ссылкой на чиновников из профильного комитета писал, что заявку на митинг сторонников Алексея Навального 21 апреля не приняли из-за ее некорректного заполнения.

* Организация признана нежелательной в РФ