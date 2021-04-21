Суд арестовал муниципального депутата МО "Гавань" Кузина на 7 суток

Октябрьский районный суд Петербурга 21 апреля вынес постановление об административном аресте муниципального депутата МО "Гавань" Сергея Кузина. Суд признал его виновным в организации митинга 31 января и назначил наказание в виде административного ареста на 7 суток.

Сотрудники полиции задержали координатора петербургского отделения "Открытки" Сергея Кузина 20 апреля на улице Белинского. Как сообщил Кузин в своем Telegram-канале, прежде чем доставить его в отдел, сотрудники полиции час "катали" депутата по городу, а назвать причину задержания отказались. Его доставили в 1-й отдел полиции, где Кузин провел ночь до суда. Протокол был составлен по ч.1 ст. 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

По такой же статье 19 апреля Октябрьский районный суд арестовал бывшего координатора штаба Навального в Петербурге Дениса Михайлова. Ему назначили 7 суток ареста. Сегодня городской суд рассмотрел апелляцию Михайлова и оставил постановление без изменений.

День, на который запланирована акция в поддержку Алексея Навального, начался с обысков у активистов. Поводом стало уголовное дело о перекрытии дорог во время январских митингов.

Константин Леньков

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