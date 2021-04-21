МИД РФ объявил десятерых американских дипломатов персонами нон грата

Министерство иностранных дел РФ уведомило заместителя посла США Барта Гормана об объявлении персонами нон грата 10 сотрудников американского посольства в Москве. Соответствующее сообщение размещено на сайте МИД.

"Данная мера представляет собой "зеркальный" ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского Посольства в Вашингтоне и Генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных "persona non grata"", - указывается в послании МИД.

Сотрудникам американского дипведомства поручено покинуть страну до 21 мая.

Кроме того, добавили в министерстве, на этом шаге Россия не остановится, в связи с чем в ближайшее время будет реализован комплекс ответных мер на последнюю "волну" "незаконных антироссийских санкций США".

Добавим, накануне МИД РФ выслал двух болгарских дипломатов.