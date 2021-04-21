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16:53

Грубо задержанный 31 января петербургский фотограф получил отказ в возбуждении дела

фото ЗакС политика Грубо задержанный 31 января петербургский фотограф получил отказ в возбуждении дела

Фотожурналист Георгий Марков не смог добиться возбуждения уголовного дела из-за грубого задержания, которому он подвергся на Сенной площади 31 января во время несанкционированной акции протеста в поддежрку политика Алексея Навального. В тот день он рассказал о применении к нему силы, в том числе, использовании правоохранителями электрошокера. На видеозаписи с задержанием фотограф кричал от боли.

Заявление Марков подал в середине марта, сочтя, что на демонстрации он столкнулся с превышением силовиками должностных полномочий и с воспрепятствованием журналистской деятельности. Однако, как пишет портал "Лениздат", в ответ медиаработник получил постановление об отказе в возбуждении дела. 

"По сообщению проведена проверка. Осуществлён выезд наряда полиции на место происшествия, на момент выезда нарушения законности не выявлены", - говорится в тексте постановления.

Кроме того, полиция не смогла найти свидетелей инцидента.

Отметим, что Марков был одет в специальный желтый жилет представителя СМИ и имел при себе документы, позволявшие ему работать на публичном мероприятии. Всего в связи с акцией 31 января по России задержали более 6 тысяч человек.

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