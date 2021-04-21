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17:07

Беглов пообещал установить надбавки к зарплатам учителей колледжей

фото ЗакС политика Беглов пообещал установить надбавки к зарплатам учителей колледжей

Петербургский градоначальник Александр Беглов сообщил о намерении установить надбавки к жалованью преподавателей в колледжах: на соответствующий шаг его подтолкнуло послание Владимира Путина Федеральному собранию, передает пресс-служба Смольного.

"Мы все забыли о классных руководителях - кураторах групп в колледжах. Они не получают доплаты, которые получают классные руководители в школах. Теперь справедливость тоже восстановлена", - отчитался Беглов.

Губернатор отдельно указал, что Петербург первым в России введёт систему доплат классным руководителям.

Говоря о послании президента, Беглов отметил важность социальных задач, поставленных президентом, который, в частности, заявил о необходимости новой государственной поддержки семей, в которых есть учащиеся в школах дети: на каждого ребёнка президент поручил выделить по 10 тысяч рублей. Мера будет распространена и на детей, которым в сентябре предстоит пойти в первый класс.

В прошлом году, напомнил Беглов, Петербург на 77 млрд рублей увеличил финансирование социальной сферы.

Наконец, подытожил губернатор, была принята "дорожная карта" по развитию доступной среды для инвалидов, активно строятся школы, детские сады и объекты здравоохранения.


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