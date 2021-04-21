День обысков для петербургских активистов

В Петербурге перед акцией в поддержку Алексея Навального сотрудники полиции пришли с обысками к местным активистам. Поводом для проведения следственных действий стало уголовное дело о "перекрытии дорог" во время несогласованного митинга 23 января. Силовики пришли к сотрудникам штаба Навального, сторонникам "Весны" и участникам других организаций. Всего полиция посетила около 20 адресов. Хождения силовиков по активистам начались вечером 20 апреля и продолжаются до сих пор.

Первый обыск прошел у главы "Альянса учителей" Даниила Кена вечером 20 апреля. Полиция пришла к нему домой, когда он праздновал свой день рождения вместе с родственниками. Правоохранители изъяли из дома технику и печатную продукцию. После обыска Кена задержали и доставили в 1-й отдел полиции для составления протокола по ч.2 ст.20.2 КоАП (нарушение порядка организации митинга) за акцию 31 января.

- Якобы он 27 января опубликовал пост "ВКонтакте" с призывом. Там текст и фотография. Это его текст, он признает, что он опубликовал, но в этом нет ничего такого, - рассказала адвокат Кена Луиза Магомедова из "Апологии протеста".

У сотрудников штаба Алексея Навального в Петербурге тоже обыски. Сперва полицейские искали оператора Штаба Дениса Кабакова. Они пришли рано утром 21 апреля к журналистке "Фонтанки.ру" Ксении Клочковой, у которой он раньше жил. Не удалось полицейским найти и ответственного за социальные сети штаба. Сотрудник штаба в разговоре с ЗАКС.Ру рассказал, что четверых волонтеров штаба также искали сотрудники правоохранительных органов.

Пришли и к сторонникам "Весны". Около 7 утра о визите полиции сообщил координатор петербургского отделения "Весны" Валентин Хорошенин. Обыски прошли и у родителей регионального координатора Евгения Затеева. Сам Затеев в этот момент находился не дома.

— У Валентина Хорошенина ситуация хуже всего. Он перестал выходить на связь и уже 10 часов неизвестно, что с ним происходит. Его маме тоже неизвестно. Еще вчера его вызвали на допрос, — рассказала ЗАКС.Ру пресс-секретарь "Весны" Ася Карпина.

Еще у двоих сторонников движения "Весна"" Анастасии Чавдаровой и Артема Маликова обыск закончился изъятием техники. Маликова увезли на допрос в Следственный комитет. Около 15:00 о визите полицейских в своем Twitter сообщила активистка "Весны" Мария Лакертиан. Силовики объяснили свой приход якобы поступившей жалобой на шум, написала Лакертиан. Через час сотрудники полиции "выкрутили кусок замка" ее входной двери.

"ОВД-Инфо" сообщало о попытке попасть в квартиру к члену "Чайного клуба" Петру Соковых в 7:40. Известно также об обысках у администратора Telegram-канала "ЯГражданин" Александра Бабушкина и активиста Либертарианской партии России Дмитрия Киселя, который находился не дома. Его вызвали на допрос по делу о перекрытии дорог в Следственный комитет.

"Эти люди угрожали моим родителям, что если они не посодействуют моему приводу к ним на допрос, то заберут технику" - сообщил Кисель в Twitter. Компьютер и телефон у отца активиста в итоге забрали.

Около 7:30 силовики пришли к активисту Андрею Давыдову. У него также прошел обыск, в ходе которого полицейский изъяли технику. Позже его доставили в Главное Следственное управление по Петербургу для допроса по делу о "перекрытии дорог" на митинге 23 января. Об этом Давыдов рассказал ЗАКС.Ру. Уголовное дело по ст. 267 УК РФ было возбуждено 25 января, после первой январской акции. По разным оценкам, в тот день на улицы Петербурга вышло от 10 до 20 тысяч человек.

Некоторые активисты рассказали о повышенном внимании со стороны правоохранителей. Координатор группы помощи задержанным Иван Остапчук рассказал ЗАКС.Ру, что возле его дома сотрудники полиции подходили к прохожим и показывали его фотографию, чтобы выяснить, знакомы ли они с ним. Обыска у Остапчука так и не случилось. Другую историю рассказала депутат МО "Смольнинское" Диана Серая в своем Twitter. За день до акции к ее дому приехали неизвестные и фотографировали подъезд, в котором она живет. Уехали они только через три с половиной часа.

Депутат Законодательного собрания Максим Резник вечером 20 апреля тоже столкнулся с давлением со стороны неизвестных, назвавшими себя "государевыми людьми", которые угрожали "посадить" политика, если он не осудит протесты в поддержку Навального.

Борис Вишневский рассказал в своем Telegram-канале о задержании своего помощника Дмитрия Гусева, который занимается помощью задержанным.

"По другим моим данным, ему пытаются вменить нарушение общественного порядка (якобы нецензурная брань в общественных местах). Чушь, конечно, полная" - написал Вишневский на своем канале.

Доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор в беседе с ЗАКС.Ру выразил мнение, что власти будут продолжать использовать различные поводы для контроля оппозиции.

- Это общая тенденция к любым формам оппозиции, тем более к оппозиционной деятельности. К тем, кто принимает участие, используются различные средства, чтобы прикрыть их деятельность. Нет однозначного ответа, насколько это эффективно. Кого-то припугнет, кто-то перестанет, а для других людей, наоборот, будет мобилизующим фактором, который заставит их дальше работать. Кого-то отпугнет, но других заставит чувствовать себя еще более уверенными в себе и своей правоте, - рассказал Конфисахор.

Константин Леньков

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