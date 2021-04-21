Вдоль проспекта Большевиков обустроят новую велодорожку за 15 млн рублей

Городской центр управления парковками занялся поиском подрядчика для обустройства новой велодорожки в Невском районе: соответствующий тендер на сумму 15,2 млн рублей появился на портале госзакупок.

Будущая велодорожка должна связать два участка проспекта Большевиков: ул. Коллонтай - ул. Антонова-Овсеенко и ул. Антонова-Овсеенко - ул. Дыбенко.

Работы подрядчику следует завершить до ноября текущего года.

Добавим также, у метро "Проспект Большевиков" должно появиться новое общественное пространство: об этом сегодня сообщил городской глава Александр Беглов в ходе объезда Невского района.

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