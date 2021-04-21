В Москве задержали "яблочника" Гончарова и команду его волонтеров

В преддверии протестного митинга в поддержку Алексея Навального, не согласованного с органами власти, в Москве задержали члена федерального политсовета "Яблока" Кирилла Гончарова и 16 его волонтеров, работающих в рамках в его кампании по выдвижению в Госдуму. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Задержание полицейские объяснили поступившим анонимным звонком. Их предупредили, что команда Гончарова собирается участвовать в демонстрации, которую власть считает противоправной. Задержанных доставили в ОВД Кунцево.

Митинг в Москве пришелся на одну дату с посланием президента Федеральному собранию. Манежная площадь во второй половине 21 апреля полностью зачищена от людей. Сторонники Навального, голодающего в колонии, добиваются его освобождения и оказания ему квалифицированной медицинской помощи. В Петербурге в этот день также происходит перекрытие центра города. Например, в эту минуту невозможно пройти в Эрмитаж обычным маршрутом.