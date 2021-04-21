Силовики со щитами и собаками оцепили главную площадь Петербурга: закрыт Дворцовый проезд

К Дворцовой площади стягивается всё большее количество представителей силовых структур, для прохода граждан свободен лишь узкий проём, пролегающий между заборами, окружившими периметр с самого утра, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Вдоль стен Эрмитажа выстроились силовики в полном боевом обмундировании со щитам в руках, за ними патрулируют ситуацию их "коллеги" с собаками.

На данный момент перекрыт Дворцовый проезд, движение по нему более невозможно. На месте собираются участники акции в поддержку Алексея Навального.

По всей России 21 апреля проходят несанкционированные протестные акции в поддержку Алексея Навального. В ряде российских городов мероприятия уже завершены. По данным "ОВД-Инфо", в 47 городах уже были задержаны 285 человек.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру