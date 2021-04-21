Глава "Альянса учителей" Даниил Кен получил 8 суток спецприемника

Суд в Петербурге назначил восьмисуточный административный арест главе "Альянса учителей" Даниилу Кену. Ему вменили анонс несанкционированного протестного митинга 31 января, о чем сообщает Telegram-канал "Апология протеста". Основанием для "суток" в спецприемнике стал пост, посвященный акции, на личной странице "ВКонтакте".

Примечательно, что активиста изолировали в день проведения нового митинга сторонников Алексея Навального. С утра сразу у нескольких активистов и даже журналистов, которых связывали с призывами к участию в акции 21 апреля, проводились домашние обыски. Центр Петербурга перекрыт сотрудниками силовых структур, их служебными автомобилями, а также обыкновенными пассажирскими автобусами.