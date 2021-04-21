Петербургская акция в поддержку Навального началась в Александровском саду

Объявленная сторонниками Алексея Навального протестная акция началась в Петербурге, сообщает корреспондент ЗАКС.Ру.

Местом сбора изначально была объявлена Дворцовая площадь, однако ее заранее перекрыли ограждениями, а рядом выставили полицейских, омоновцев и спецтехнику. Протестующие стихийно встретились в соседнем Александровском саду, в ту же сторону граждан прочь от площади оттесняют сотрудники МВД.

Основная масса демонстрантов движется в сторону Сенатской площадь. По оценкам корреспондента ЗАКС.РУ, в саду сейчас не менее тысячи человек. Полиция уже предупредила, что акция не была согласовано и её участники могут быть задержаны.

Сторонники Навального объявили всероссийскую акцию на главных площадях городов страны в день послания президента Владимира Путина к Федеральному собранию. Протестующие требуют допустить в колонию к Навальному его лечащих врачей и настаивают на том, что в противном случае ему угрожает смерть.

Акции уже прошли на Дальнем Востоке и в Сибири. По данным "ОВД-Инфо", к 19:00 были задержаны не менее 306 участников протестов более чем в 40 регионах. Активисты петербургского штаба Навального и дружественному ему организаций сообщали об обысках в своих домах в день запланированного мероприятия.



Фото: ЗАКС.Ру

Сергей Еремеев