Псковская акция в поддержку Навального приобрела форму хоровода

Псковичи, собравшиеся поддержать политика Алексея Навального в день всероссийской акции солидарности 21 апреля, превратили свою акцию в хоровод из примерно ста участников, передает издание "МБХ Медиа Северо-Запад". Наблюдают за протестующими силовики, которых, по ощущениям корреспондента, в два раза меньше. Поджидают активистов также четыре грузовика ОМОН.

Отметим, что тем временем уже вовсю задерживают людей на аналогичных акциях на Урале, в Москве и в Петербурге.

Сочувствующие Навальному, который голодает и страдает от неврологических болей после прошлогоднего отравления, добиваются его экстренного и качественного лечения и освобождения. В деле "Ив Роше", по которому Навального нынешней зимой решили посадить на реальный срок, ЕСПЧ нашел нарушения, которые признала и РФ, выплатившая политику компенсацию. Преследуют Навального по нему с 2012 года. Свой условный срок он уже отбыл.