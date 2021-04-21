Участники протестов в Петербурге подошли к Сенной площади

Часть участников акции в поддержку Алексея Навального в Петербурге подошла к Сенной площади, сообщают корреспонденты ЗАКС.Ру.

Протестующие после ухода из Александровского сада и с Мариинской площади двинулись по нескольким направлениями. Часть людей успела уйти на Вознесенский проспект до того, как его перегородили сотрудники Росгвардии. Еще часть вытеснили в Фонарный переулок. Группы протестующих шли по набережным Мойки, канала Грибоедова, Конногвардейскому бульвару и другим улицам Адмиралтейского района. Также люди остаются в сквере у Исаакиевского собора, у Мариинского дворца и на набережной Мойки рядом.

Акция стартовала ориентировочно в 19:00 в Александровском саду: изначально место сбором была объявлена Дворцовая площадь, но ее перекрыли, и силовики оттесняли граждан в глубь сада, в сторону Сенатской площади. После этого протестующие двинулись к Заксобранию Петербура. Полиция задержала несколько человек у Александровского сада: по данным "ОВД-Инфо" на 19:50, на акции в Петербурге задержаны не менее 25 человек (35 с учетом задержанных до протестов активистов).

Всероссийские протесты на главных площадях российских городов сторонники Навального объявили, требуя допустить в колонию к политику его лечащих врачей. Они опасаются, что Навальному, который столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, угрожает смерть.

Акции уже прошли на Дальнем Востоке и в Сибири. По данным "ОВД-Инфо", к 19:50 были задержаны не менее 413 участников протестов более чем в 40 регионах. Активисты петербургского штаба Навального и дружественному ему организаций сообщали об обысках в своих домах в день запланированного мероприятия.