Митингующие москвичи включили фонарики, среди них замечены знаменитости

Участники протестной акции в центре Москвы, направившиеся с Тверской улицы к зданию ФСБ на Лубянке, включили фонарики в телефонах, что показал Telegram-канал "Открытка". Это отсылает к акции 14 февраля, когда команда Алексея Навального призвала россиян выйти в свои дворы и солидарно зажечь огоньки в смартфонах, поддержав таким образом движение Алексея Навального.

Сегодня, 21 апреля, на столичном митинге его участники заметили и сфотографировали жену Навального Юлию, писателя Дмитрия Быкова, рэпера Face.

Перед началом московского митинга некоторые малые предприятия и магазины в центре города закрылись на вход. В отличие от Петербурга, станции метро в Москве не закрывали.