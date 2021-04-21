На Сенной площади задерживают участников митинга в поддержку Навального

Силовики начали задерживать участников акции в поддержку Алексея Навального на Сенной площади, уже задержаны около 30 человек, сообщают корреспонденты ЗАКС.Ру.

Полицейские при задержаниях применяют силу. Одного задержанного пытались ударить в лицо за то, что тот пытался вырываться. Другого били у автозака, еще одного ударили дубинкой по ногам, очевидцы сообщают, что некоторых при задержании били электрошокерами. Работающих на акции журналистов, которые были у автозаков, грубо оттесняют.

Акция в поддержку Навального стартовала около семи часов вечера в Александровском саду: изначально место сбором была объявлена Дворцовая площадь, но ее перекрыли, и силовики оттесняли граждан в глубь сада, в сторону Сенатской площади. После этого протестующие двинулись к Заксобранию Петербура, силовики оцепили Мариинский дворец и Вознесенский проспект, и после этого протестующие направились по нескольким близлежащим улицам, переулкам и набережным. В переулке Гривцова участники акции зажгли фонарики.

Всероссийские протесты на главных площадях российских городов сторонники Навального объявили, требуя допустить в колонию к политику его лечащих врачей. Они опасаются, что Навальному, который столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, угрожает смерть.