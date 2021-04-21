Сидящей под домашним арестом Кире Ярмыш присудили 10 суток спецприемника

Пресс-секретарь политика Алексея Навального Кира Ярмыш получила от суда в Москве 10 суток административного ареста за призывы в интернете к выходу на несанкционированный митинг. Парадоксальность ее ситуации, как гласит сообщение в ведущемся ее сторонниками Twitter, состоит в том, что ей запрещено в рамках так называемого "санитарного дела" пользоваться интернетом еще с конца января. Ярмыш находится под домашним арестом и уголовно преследуется, что не помешало отправить ее в спецприемник.

Напомним, что "санитарное дело" возбудили в связи с акцией протеста 23 января. По версии следствия, ее организаторы спровоцировали опасную с санитарно-эпидемиологической точки зрения ситуацию, массовое скопление людей в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.

В 2021 году у Киры Ярмыш вышла автобиографическая книга о днях, проведенных в женском спецприемнике, от презентации которой под административным давлением отказались организаторы книжной ярмарки Non/fiction. За нее книгу представил политик Евгений Ройзман.