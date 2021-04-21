Задержанным в Петербурге пришлось вызывать скорую помощь в автозаки

Нескольким задержанным во время петербургской акции в поддержку Алексея Навального стало плохо в автозаках, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо".

В одном из автозаков девушка стала задыхаться после полуторачасовой поездки по городу. Также сообщается, что на Суздальском проспекте высадили двух задержанных, после того, как он упал в обморок. Три автозака, пишет "ОВД-Инфо", встали на дороге и ждут приезда врачей.

За время протестного шествия 21 апреля были задержаны несколько десятков человек, многие с применением грубой силы. Очевидцы сообщали о возможном использовании силовиками электрошокеров. Больше всего петербуржцев отправили в автозаки на Сенной площади. Сейчас протестующие переместились на Пионерскую площадь к Театру юных зрителей. Задержания продолжаются и там. Как передают корреспонденты ЗАКС.Ру, там задержано уже не менее 12 человек.