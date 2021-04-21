18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

22:05

Штаб Навального объявил о завершении акции протеста в Петербурге

фото ЗакС политика Штаб Навального объявил о завершении акции протеста в Петербурге

Штаб Навального в Петербурге объявил о завершении акции протеста в своем Telegram-канале.

"Сегодня вы показали, что город принадлежит вам. Вы — свет этого города, и вы — сила. Сейчас находиться на улице становится всё опаснее. И поэтому мы завершаем акцию", - написали представители штаба ровно в 22:00. 

Отдельно штаб призвал участников быть осторожными и заявил, что опасается за безопасность протестующих.

Таким образом, с момента заявленного начала до объявленного штабом окончания прошло три часа. За это время несколько тысяч протестующих успели пройтись от Дворцовой площади и Александровского сада к Сенатской площади, Исаакиевской площади, Сенной площади, Невскому проспекту, Пионерской улице и ряду улиц и переулков по пути.

Тем не менее протестующие еще остаются в районе Пионерской площади, как и силовики, продолжаются задержания. На Загородном проспекте правоохранители взяли в кольцо более двух десятков человек, из них семь человек – журналистов. Вскоре силовики взяли во второе кольцо еще два десятка человек, среди них оказался корреспондент ЗАКС.Ру. По его словам, силовикам дали команду "убрать прессу".

Еще одну группу людей силовики загнали во двор и там задержали. Одного из задержанных правоохранитель сначала ударил электрошокером, а потом задержал, хотя тот не оказывал сопротивления. Полицейским дали команду задерживать всех. В общей сложности число задержанных в районе "Звенигородской" и ТЮЗа, по оценке ЗАКС.Ру на 22:15 - не менее 20 человек.

Новость дополняется

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
22:05 Штаб Навального объявил о завершении акции протеста в Петербурге

21:58 Задержанным в Петербурге пришлось вызывать скорую помощь в автозаки

21:49 Полиция задерживает протестующих у ТЮЗа в Петербурге

21:34 Участники протестов в Петербурге дошли до ТЮЗа

21:27 Проект "ОВД-Инфо" насчитал более 500 задержанных демонстрантов на акциях 21 апреля

21:25 Станции "Маяковская", "Площадь Восстания" и "Гостиный двор" закрыты, "Адмиралтейскую" открыли

21:01 Митингующие в поддержку Навального петербуржцы пытаются выйти на Невский проспект

20:54 Сидящей под домашним арестом Кире Ярмыш присудили 10 суток спецприемника

20:40 На Невском проспекте протестующих ожидают ОМОН и коммунальная техника

20:39 МВД: На протесты в Петербурге вышли 4,5 тысяч человек, в Москве – 6 тысяч

20:29 На Сенной площади задерживают участников митинга в поддержку Навального

20:18 Митингующие москвичи включили фонарики, среди них замечены знаменитости

20:14 На акции протеста в поддержку Навального в Петербурге зажгли фонарики

19:53 Участники протестов в Петербурге подошли к Сенной площади

19:52 Псковская акция в поддержку Навального приобрела форму хоровода

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru